Sevilha. Incêndio em armazém de produtos químicos obriga população a abrigar-se em casa

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira num armazém de distribuição de produtos químicos perto de Sevilha, no sul de Espanha, gerando uma coluna de fumo escuro a sair do local, enquanto as autoridades pediam aos residentes que permanecessem em casa.

Um porta-voz dos serviços de emergência regionais disse à Reuters que receberam centenas de chamadas, à hora de almoço, alertando-os para o incêndio no parque industrial La Red, em Alcalá de Guadaira, a cerca de 16 km a sudeste da capital andaluza, Sevilha.

Os trabalhadores do armazém pertencente ao distribuidor local de produtos químicos Plainsur relataram que todos eles foram encontrados e que ninguém ficou ferido ou preso no interior, disse o porta-voz, embora os socorristas ainda não o tenham confirmado.

A câmara municipal de Alcalá de Guadaira pediu aos cerca de 77.000 habitantes do município que se abrigassem com as janelas e as portas fechadas, pois não era claro o quão tóxico era o fumo. Os armazéns próximos foram evacuados.

No seu site, a Plainsur lista compostos altamente inflamáveis, como o etileno, o tolueno e os solventes industriais, entre os seus produtos.