Algo se passa nos EUA... e está relacionado com a África do Sul.

Nos últimos dias, a inteligência artificial Grok, desenvolvida por Elon Musk e integrada na rede social X, tem surpreendido os utilizadores ao introduzir, de forma recorrente e sem qualquer relação com os temas em discussão, comentários – falsos, sem fundamento - de que está a acontecer um “genocídio branco” na África do Sul.

E o que é mais estranho (ou talvez, não) é que esta polémica coincide com uma decisão do governo norte-americano de conceder estatuto de refugiado a um grupo de sul-africanos brancos.

A IA, apresentada por Musk como “a mais inteligente do mundo”, tem vindo a desviar respostas sobre assuntos tão diversos como desporto, política ou entretenimento para textos sobre violência contra agricultores brancos e a canção “Kill the Boer”, cantada em manifestações políticas na África do Sul.