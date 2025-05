Encontro Ucrânia-Rússia. Zelensky critica Putin, Trump diz que paz só chega quando ele falar com Putin

"Parece falsa". Foi assim que Volodymyr Zelensky descreveu a delegação enviada pela Rússia a Istambul, para negociações entre a Rússia e a Ucrânia com o objetivo de atingir um cessar-fogo. Vladimir Putin não apareceu na Turquia, nem Donald Trump, o que colocou todo o encontro em causa.

Ao aterrar esta manhã em Ancara, o Presidente da Ucrânia questionou o mandato da equipa diplomática enviada pela Rússia, afirmando que "todos sabemos quem toma as decisões" e que, apesar de não saber "o nível oficial dos russos, do que vemos parece falsa".

Mais tarde, já depois do encontro com Tayyip Erdogan, Presidente da Turquia, Zelensky garantiu que a Ucrânia vai enviar uma delegação liderada pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov, para as negociações com uma equipa da Rússia. O chefe de Estado da Ucrânia disse ainda que não iria a Istambul depois de Vladimir Putin não o fazer.

Zelensky afirmou ainda que não é necessária uma reunião pessoal com Putin se o acordo para um cessar-fogo for alcançado pelas equipas nas negociações técnicas, em Istambul.