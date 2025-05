Escalada de violência na Cisjordânia: mulher israelita assassinada, cinco palestinianos mortos

Cinco membros do grupo militante palestiniano Jihad Islâmica foram mortos, esta quinta-feira, numa operação do exército israelita na localidade de Tamoun, na Cisjordânia ocupada.

A ação militar decorre horas depois da morte de Tzeela Gez, uma colona israelita grávida, num ataque a tiro perto do assentamento de Brukhin.

Segundo o exército israelita, os cinco homens abatidos barricaram-se num edifício e envolveram-se num confronto com as forças militares, que utilizaram armas automáticas e mísseis portáteis. Uma sexta pessoa foi detida. As autoridades afirmam ter recuperado armas utilizadas pelos militantes durante a operação.

A Jihad Islâmica confirmou, em comunicado, a morte dos seus combatentes, referindo que estes resistiram à incursão israelita no interior da casa onde se encontravam. As imagens recolhidas pela agência Reuters mostram chamas e fumo negro a sair do edifício, enquanto militares patrulhavam a área envolvente.

“Justamente como estamos a arrasar Rafah, Khan Younis e Gaza, devemos também arrasar os ninhos de terror na Judeia e Samaria”, afirmou o ministro das Finanças israelita, Bezalel Smotrich, nas redes sociais.

O governante exigiu a destruição das localidades palestinianas de Bruqin e az-Zawiya, próximas do local onde ocorreu o ataque.

Tzeela Gez foi atingida a tiro na noite de quarta-feira quando seguia com o marido para o hospital, onde esperava dar à luz. A mulher foi declarada morta à chegada à unidade hospitalar.

O bebé foi retirado por cesariana e encontra-se em estado grave, mas estável. O marido sofreu ferimentos ligeiros.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu justiça. “Espero que as forças de segurança localizem rapidamente os responsáveis por este ataque bárbaro”, disse.