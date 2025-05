Zelensky também não participa em cimeira na Turquia pela paz

Volodymyr Zelensky não vai participar nas negociações de paz na cimeira marcada para esta quinta-feira na Turquia.

De acordo com a France24, o chefe de Estado ucraniano deu a indicação depois de já se saber que quer Vladimir Putin, da Rússia, quer Donald Trump, dos EUA, também não estariam presentes.

O encontro está, de resto, em situação incerta, pois já passou da hora marcada para o começo do encontro esta quinta-feira e ainda não há informações sobre quando deve arrancar.

O Kremlin divulgou esta quarta-feira à noite os nomes dos representantes russos para as conversações com a Ucrânia, agendadas para quinta-feira em Istambul. Vladimir Putin não consta da lista.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, também não vai estar presente na reunião de Istambul para tentar negociar um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, avança fonte oficial citada pela agência Reuters.

Putin propôs no domingo a realização de conversações diretas com a Ucrânia, “sem quaisquer pré-condições”. E Trump voluntariou-se a participar no encontro.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desafiou publicamente Putin a comparecer pessoalmente às negociações. “Tudo dependerá de saber se Putin tem medo de vir a Istambul ou não,” disse fonte diplomática ucraniana à "Reuters", sublinhando que a presença do líder russo é condição para a participação de Kiev.