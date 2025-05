Brasil confirma um caso de gripe das aves de 'alta patogenicidade'

O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil confirmou esta sexta-feira a deteção do vírus da gripe aviária de alta patogenicidade (IAAP) numa unidade de criação de aves para comercialização, na cidade de Montenegro, estado do Rio Grande do Sul.

Num comunicado, o Ministério salientou que este é o primeiro foco de gripe aviária de alta patogenicidade detetado em sistema de avicultura comercial no Brasil, o maior exportador de carne de frango do mundo, e lembrou que desde 2006 ocorre a circulação global do vírus, principalmente na Ásia, África e no norte da Europa.

"As medidas de contenção e erradicação do foco previstas no plano nacional de contingência já foram iniciadas e visam não somente debelar a doença, mas também manter a capacidade produtiva do setor, garantindo o abastecimento e, assim, a segurança alimentar da população", lê-se no comunicado.

O Ministério da Agricultura informou que já comunicou às entidades das cadeias produtivas envolvidas, à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), aos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, bem como aos parceiros comerciais do Brasil.