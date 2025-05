Donald Trump revela proposta sobre programa nuclear de Washington a Teerão

As negociações atingiram o nível de "reunião de peritos", o que pode significar que as duas partes estão a tentar chegar a acordo sobre os pormenores de um eventual acordo.

Trump fez o comentário sobre a proposta a bordo do avião oficial, no final da viagem aos Emirados Árabes Unidos, a última paragem da digressão ao Médio Oriente, que também incluiu a Arábia Saudita e o Qatar.

Funcionários iranianos e norte-americanos estiveram em Omã e em Roma para negociações, sempre mediadas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr al-Busaidi.

As conversações procuram limitar o programa nuclear iraniano em troca do levantamento de algumas das sanções económicas que os Estados Unidos impuseram à República Islâmica.

Trump ameaçou repetidamente desencadear ataques aéreos se não for alcançado um acordo.

As autoridades iranianas alertam cada vez mais para o facto de poderem vir a desenvolver uma arma nuclear com as reservas de urânio enriquecido a níveis próximos do grau de armamento.

Entretanto, o Estado de Israel ameaçou atacar as instalações nucleares iranianas se se sentir ameaçado, complicando ainda mais as tensões no Médio Oriente, agravadas pela guerra na Faixa de Gaza.