Homem que atacou Salman Rushdie condenado a 25 anos de prisão

Hadi Matar, que tentou assassinar o escritor Salman Rushdie em 2022, foi esta sexta-feira condenado a 25 anos de prisão.

A decisão já tinha sido tomada pelo tribunal de New Jersey há cerca de três meses, mas só agora se conheceu a extensão da pena: Hadi Matar, de 27 anos, foi condenado por tentativa de homicídio num ataque que, recorde-se, deixou Salman Rushdie cego do olho direito.

O ataque aconteceu no estado de Nova Iorque, EUA, durante uma reunião literária, em agosto de 2022. No total, Matar esfaqueou Rushdie 15 vezes, atingindo o escritor na cabeça, pescoço, tronco e mão esquerda. Do ataque resultaram ferimentos graves no olho direito, fígado e intestinos.