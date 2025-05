Moody’s retira nota máxima aos EUA e desce rating

A agência de notação financeira Moody’s retirou esta sexta-feira a classificação máxima (AAA) aos Estados Unidos, revendo em baixa o rating da dívida soberana para Aa1, devido ao agravamento do peso orçamental num contexto de juros elevados.

Em comunicado, a Moody’s justificou a decisão com o crescimento da dívida pública e dos encargos com juros para níveis "significativamente superiores" aos de outros países com notação semelhante.

O défice orçamental dos EUA atingiu os 1,05 biliões de dólares (cerca de 967 mil milhões de euros) desde o início do ano fiscal, um aumento de 13% face ao período homólogo, impulsionado por juros mais altos e pelo acréscimo de dívida necessária para financiamento do Estado. A entrada de receita alfandegária atenuou parcialmente o desequilíbrio no último mês.

A Moody’s era a única das três grandes agências a manter a classificação AAA dos EUA. Com esta revisão, alinha-se agora com a Standard & Poor’s, que desceu o rating para AA+ em 2011, e com a Fitch, que tomou a mesma decisão em 2023.

“As sucessivas administrações e congressos dos EUA não conseguiram chegar a acordo sobre medidas para inverter a tendência de elevados défices anuais e crescimento dos encargos com juros”, refere a Moody’s.