Rússia e Ucrânia já começaram a negociar a paz em Istambul

Antes do início desta reunião, uma fonte diplomática ucraniana citada pela agência Reuters, acusou a delegação russa de exigir que as negociações se desenrolem sem a presença de representantes dos Estados Unidos e da Turquia. A mesma fonte refere que esta exigência é um sinal de que o Kremlin "pretende paralisar o esforço de paz, o que faz duvidar que Putin os tenha enviado para resolver os problemas".

As delegações dos dois países estão reunidas em Istambul, depois de, já esta manhã, as delegação ucraniana ter estado reunida com os Estados Unidos e com a Turquia no Palácio Dolmabahçe, em Istambul.

Explosões em Dnipro

Horas antes do início das negociações em Istambul, a televisão pública ucraniana deu conta de explosões em Dnipro, no leste do país. Às primeiras horas da manhã desta sexta-feira, a força aérea ucraniana emitiu um alerta de ataque com mísseis na região, antes de serem reportadas as explosões.

Já em Moscovo, o exército russo reclama o controlo de seis localidades na região de Donetsk, nos últimos sete dias.

"Na sequência das intensas ações das unidades do agrupamento militar Zapad (Ocidente), foi libertada a localidade de Torske, da república popular de Donetsk", indicou o comando militar russo.

Além disso, o agrupamento militar Tsentr tomou as localidades de Kotliarivka, Miroliubivka, Mijailivka e Novoaleksandrivka, como parte dos esforços russos para conquistar o importante centro logístico de Pokrovsk.

Finalmente, o Ministério russo da Defesa confirma que o agrupamento militar Vostok tomou a localidade de Vilne Pole.

Trump disponível para conversar com Putin

Entretanto, esta manhã, Donald Trump disse estar disponível para encontrar-se com Vladimir Putin, "assim que pudermos organizar". Em declarações no Dubai, o Presidente norte-americano insistiu que não foi a Istambul por entender que "nada vai acontecer" até que haja um encontro com Vladimir Putin.

Perante os atrasos no início das negociações de paz para a Ucrânia, o primeiro-ministro britânico considera que “Vladimir Putin tem de pagar o preço pela recusa da paz”.

Nas últimas horas, Keir Starmer acusou o Presidente russo de utilizar uma “tática de hesitação” nas negociações para prolongar o conflito.

Starmer insiste na urgência de um cessar-fogo total e incondicional e, se Moscovo não se sentar à mesa das negociações terá de sofrer as consequências. Em cima da mesa estará o alargamento das sanções contra o setor energético russo.

Hotéis de jornalistas atacados

A associação Repórteres Sem Fronteiras (RSF) acusa as forças russas de, deliberadamente, estarem a atacar hotéis onde os jornalistas estão hospedados, com o objetivo de “intimidá-los e reduzi-los ao silêncio".

Pauline Maufrais, chefe da delegação dos RSF na Ucrânia, diz que, entre o início da guerra em fevereiro de 2022 e 15 de março de 2025, ocorreram 31 ataques por parte do exército russo a 25 hotéis, sobretudo nas regiões de Kharkiv, Donetsk e Dnipro.

De acordo com a RSF, nesses ataques, pelo menos um jornalista morreu e sete ficaram feridos.

"Os ataques a hotéis que hospedam jornalistas na Ucrânia não são acidentais, nem aleatórios", denuncia Maufrais.

[notícia atualizada às 12h24 com o início das negociações diretas entre Rússia e Ucrânia]