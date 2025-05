Rússia e Ucrânia negociaram durante menos de duas horas em Istambul

Antes do início desta reunião, uma fonte diplomática ucraniana citada pela agência Reuters, acusou a delegação russa de exigir que as negociações se desenrolem sem a presença de representantes dos Estados Unidos e da Turquia. A mesma fonte refere que esta exigência é um sinal de que o Kremlin "pretende paralisar o esforço de paz, o que faz duvidar que Putin os tenha enviado para resolver os problemas".

As delegações dos dois países estiveram reunidas em Istambul pela primeira vez desde março de 2022. Pouco antes, a delegação ucraniana esteve reunida com os Estados Unidos da América (EUA) e com a Turquia no Palácio Dolmabahçe, também em Istambul.

As negociações entre Rússia e a Ucrânia para um cessar-fogo duraram menos de duas horas, sem sinais de progressos e com a Ucrânia a falar em exigências inaceitáveis da parte de Moscovo.

Explosões em Dnipro

Horas antes do início das negociações em Istambul, a televisão pública ucraniana deu conta de explosões em Dnipro, no leste do país. Às primeiras horas da manhã desta sexta-feira, a força aérea ucraniana emitiu um alerta de ataque com mísseis na região, antes de serem reportadas as explosões.

Já em Moscovo, o exército russo reclama o controlo de seis localidades na região de Donetsk, nos últimos sete dias.

"Na sequência das intensas ações das unidades do agrupamento militar Zapad (Ocidente), foi libertada a localidade de Torske, da república popular de Donetsk", indicou o comando militar russo.

Além disso, o agrupamento militar Tsentr tomou as localidades de Kotliarivka, Miroliubivka, Mijailivka e Novoaleksandrivka, como parte dos esforços russos para conquistar o importante centro logístico de Pokrovsk.

Finalmente, o Ministério russo da Defesa confirma que o agrupamento militar Vostok tomou a localidade de Vilne Pole.

Trump disponível para conversar com Putin

Entretanto, esta manhã, Donald Trump disse estar disponível para encontrar-se com Vladimir Putin, "assim que pudermos organizar". Em declarações no Dubai, o Presidente norte-americano insistiu que não foi a Istambul por entender que "nada vai acontecer" até que haja um encontro com Vladimir Putin.

Perante os atrasos no início das negociações de paz para a Ucrânia, o primeiro-ministro britânico considera que “Vladimir Putin tem de pagar o preço pela recusa da paz”.

Nas últimas horas, Keir Starmer acusou o Presidente russo de utilizar uma “tática de hesitação” nas negociações para prolongar o conflito.

Starmer insiste na urgência de um cessar-fogo total e incondicional e, se Moscovo não se sentar à mesa das negociações terá de sofrer as consequências. Em cima da mesa estará o alargamento das sanções contra o setor energético russo.

Hotéis de jornalistas atacados

A associação Repórteres Sem Fronteiras (RSF) acusa as forças russas de, deliberadamente, estarem a atacar hotéis onde os jornalistas estão hospedados, com o objetivo de “intimidá-los e reduzi-los ao silêncio".

Pauline Maufrais, chefe da delegação dos RSF na Ucrânia, diz que, entre o início da guerra em fevereiro de 2022 e 15 de março de 2025, ocorreram 31 ataques por parte do exército russo a 25 hotéis, sobretudo nas regiões de Kharkiv, Donetsk e Dnipro.

De acordo com a RSF, nesses ataques, pelo menos um jornalista morreu e sete ficaram feridos.

"Os ataques a hotéis que hospedam jornalistas na Ucrânia não são acidentais, nem aleatórios", denuncia Maufrais.

[notícia atualizada às 12h24 com o início das negociações diretas entre Rússia e Ucrânia]