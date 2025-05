União Europeia prepara novas sanções para aumentar a pressão sobre a Rússia

O novo pacote incluirá, por exemplo, “sanções contra o Nordstream 1 e 2, a inclusão de mais navios na frota sombra, a redução do limite máximo do preço do petróleo e, finalmente, mais sanções contra o setor financeiro russo” especificou.

O Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, cada um composto por dois gasodutos, foram construídos pela Gazprom, controlada pelo Estado russo, para bombear gás natural para a Alemanha através do Mar Báltico. Foram destruídos por uma série de explosões em 2022.

A UE já adotou 17 pacotes de sanções — o mais recente esta semana — e diplomatas afirmam que é cada vez mais difícil obter a unanimidade necessária entre os 27 membros do bloco para aprovar novas medidas.

As sanções “massivas” com que os líderes europeus ameaçaram nos últimos dias precisariam do apoio dos EUA para ter sucesso, disseram autoridades e diplomatas.