António Costa exige a Israel o fim do bloqueio em Gaza para entrada de comida e apoio humanitário

Numa publicação na rede X, António Costa mostrou-se “chocado com as notícias diárias que chegam de Gaza: civis a morrer de fome, hospitais novamente atingidos por ataques”.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, exigiu, este sábado, a Israel que acabe com o bloqueio que impede a entrada de comida e apoio humanitário na Faixa de Gaza.

Mais de 100 pessoas morreram na última quinta-feira na sequência de bombardeamentos israelitas na sitiada Faixa de Gaza, indicou um novo balanço de trabalhadores humanitários palestinianos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Segundo a Defesa Civil Palestiniana, uma organização de socorristas, 103 pessoas morreram desde a madrugada de hoje nos ataques das forças israelitas, que visaram em particular o norte e o sul do território.

Com este balanço, o número de vítimas mortais no enclave palestiniano supera as 53.000 desde o início da ofensiva israelita, em retaliação pelo ataque do movimento islamita palestiniano Hamas de 07 de outubro de 2023, que fez cerca de 1.200 mortos e 250 reféns.