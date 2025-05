Ataque russo a miniautocarro faz nove mortos civis no norte da Ucrânia

Um ataque russo a um miniautocarro que transportava civis no norte da Ucrânia matou nove pessoas e feriu quatro, anunciaram as autoridades regionais hoje, um após as conversações entre russos e ucranianos não terem conseguido produzir tréguas.

"Um drone inimigo atingiu um autocarro perto de Bilopillia, matando nove pessoas e ferindo quatro", disse a administração militar da região fronteiriça de Sumy na rede social Telegram, onde publicou fotos da carcaça de um miniautocarro numa estrada.

O veículo "dirigia-se para Sumy", segundo a mesma fonte, que antes se tinha referido a "um ataque cínico dos russos a um autocarro que transportava civis".

A região de Sumy, que faz fronteira com a Rússia, tem sido alvo de recrudescimento dos bombardeamentos russos desde que as forças ucranianas foram expulsas, em março, da região russa de Kursk, que fica em frente e da qual ocupavam uma pequena parte desde o verão de 2024.

Reunidos em Istambul, na sexta-feira, para as primeiras conversações de paz desde a primavera de 2022, russos e ucranianos acordaram uma importante troca de prisioneiros, "mil por mil", segundo o negociador russo Vladimir Medinski.

A reunião terminou, no entanto, sem o anúncio de um cessar-fogo, que era "a prioridade", declarada tanto por Kiev como pelos seus aliados.

As duas partes devem agora "pormenorizar" uma visão sobre a trégua, segundo Vladimir Medinski, num breve discurso à imprensa.

O chefe da delegação ucraniana, Roustem Oumerov, e Medinski afirmaram que a parte ucraniana também tinha levantado a possibilidade de um encontro entre os Presidentes Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin - o que seria a primeira vez desde o início da invasão russa - com o negociador russo a afirmar simplesmente que Moscovo tinha "tomado nota deste pedido".