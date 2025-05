Colisão de dois helicópteros na Finlândia faz vários mortos

De acordo com a imprensa local, os helicópteros descolaram da Estónia e transportavam empresários, com três pessoas num e duas no outro.

Os relatos indicam que a colisão ocorreu a oeste da capital Helsínquia, por volta do meio-dia. As autoridades não divulgaram informações sobre as causas do acidente.

O jornal finlandês Iltalehti citou uma testemunha, Antti Marjanen, que afirmou ter visto um dos helicópteros colidir com o outro durante uma manobra.