Inundações na região de Buenos Aires obrigam à retirada de cerca de mil pessoas

Cerca de mil pessoas foram retiradas, desde sexta-feira à noite, de várias cidades da província de Buenos Aires, na sequência de inundações provocadas por chuva intensa, informaram este sábado as autoridades.

As chuvas, quase ininterruptas, fizeram com que rios e ribeiros transbordassem, o que provocou o corte de meia dúzia de estradas e cobriu campos nessa zona de planície. Algumas ruas nos subúrbios de Buenos Aires foram igualmente afetadas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo o governo da capital argentina, não há vítimas a registar, mas foram "retiradas, aproximadamente, mil pessoas", numa operação que mobilizou cerca de 300 operacionais da proteção civil, polícia e bombeiros, apoiados por barcos, botes, insufláveis e caiaques.

Entre as áreas mais afetadas estão as cidades de média dimensão de Campana e Zarate, a 80 e 90 quilómetros de Buenos Aires, respetivamente, zonas onde a chuva caiu quase incessantemente desde a manhã de sexta-feira.

De acordo com as previsões meteorológicas, a chuva deverá continuar até a noite deste sábado. Em Zarate, cerca de 200 pessoas, algumas por iniciativa própria, foram retiradas na sexta-feira à noite para salões ou discotecas.

O presidente do município, Marcelo Matzkin, indicou que "muitas mais" deverão ser deslocadas ao longo deste sábado.

"Tem chovido muito desde as 11:00 de ontem, com 330 milímetros de precipitação registados", disse o autarca no canal televisivo TN.

Na rede social X, Marcelo Matzkin anunciou a suspensão de todas as atividades públicas e apelou aos residentes para ficarem em casa.

Ainda segundo o autarca, a precipitação acumulada na tarde de sexta-feira já representa metade da registada no início de março em Bahía Blanca (a 600 quilómetros a sul de Buenos Aires), onde as chuvas torrenciais e inundações provocaram, na altura, 18 mortos.

Entre os veículos presos nas águas, havia um autocarro com 44 passageiros a bordo, que estava desde a meia-noite numa estrada perto de Zarate, com "10 centímetros de água no interior", disse este sábado de manhã o motorista à TN.