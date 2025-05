México suspende importação de aves do Brasil após caso de gripe aviária

O México informou este sábado que suspendeu as importações de produtos avícolas do Brasil depois se o país sul-americano ter confirmado o seu primeiro surto de gripe aviária.

"Com o objetivo de proteger a indústria avícola nacional, o México suspendeu temporariamente a importação de carne de frango, ovos férteis, aves vivas e outros produtos avícolas do Brasil como precaução", disse o Ministério da Agricultura do México, em comunicado, citado pela Reuters.

O caso de gripe aviária foi detetado numa exploração comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, um estado no extremo sul do país, que faz fronteira com a Argentina e o Uruguai.

O Brasil, maior fornecedor mundial de frango, anunciou na sexta-feira a suspensão provisória das exportações do produto de todas as regiões do país para Argentina, China e União Europeia (UE) devido à gripe aviária.