Reino Unido quer fechar acordo para fortalecer parceria com a União Europeia

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer deve fechar um acordo na próxima semana para fortalecer a parceria do país com a União Europeia após o Brexit e facilitar o comércio de alguns produtos alimentícios.

De acordo com a Reuters, Starmer vai receber os líderes da UE em Londres na segunda-feira. Um encontro que visa contribuir para o reiniciar das relações com o bloco, com ambos os lados à procura de garantirem progressos em áreas específicas.

A cimeira resultará num acordo — disse o seu gabinete —, embora não tenha dado grandes detalhes além de dizer que melhoraria a situação dos produtores britânicos que atualmente enfrentam controlos nos produtos ou não conseguem exportar, e também que facilitaria as coisas para as famílias que enfrentam contas mais altas e filas quando viajam.

A Grã-Bretanha deixou a UE em 2020, mas Starmer tem tentado reforçar os laços com o maior parceiro comercial do país desde que o seu Partido Trabalhista, de centro-esquerda, venceu as eleições nacionais do ano passado.