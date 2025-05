Rússia e Estados Unidos disponíveis para continuar a trabalhar para alcançar a paz na Ucrânia

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declararam, este sábado, a disponibilidade para continuarem a trabalhar juntos para alcançar a paz na Ucrânia. Esse compromisso foi assumido num telefonema realizado este sábado.

Segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores russo, publicado na rede Telegram, "Rubio saudou os acordos sobre a troca de prisioneiros de guerra e o facto de cada parte [Ucrânia e Rússia] ter apresentado as condições que considera necessárias para chegar a uma trégua e também sublinhou a disponibilidade de Washington para continuar a facilitar a busca por uma solução".

Por seu lado, Moscovo — que anunciou ter enviado às autoridades ucranianas uma lista de condições para estabelecer um cessar-fogo — confirmou a disponibilidade para "continuar a colaborar com os colegas americanos neste contexto".

Lavrov realçou "o papel positivo dos Estados Unidos para ajudar Kiev a aceitar finalmente a proposta do Presidente russo, Vladimir Putin, para retomar as conversações em Istambul", onde, na sexta-feira, e pela primeira vez desde as primeiras semanas da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, representantes russos e ucranianos encontraram-se para tentar alcançar um cessar-fogo temporário.

As negociações, porém, terminaram em menos de duas horas sem nenhum avanço.