Trump vai telefonar a Putin e Zelensky para pôr fim ao "banho de sangue"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou este sábado que vai falar, por telefone, com o presidente russo, Vladimir Putin, e com o Presidente ucrâniano, Volodymyr Zelensky para discutir o fim da guerra na Ucrânia, um dia depois das primeiras conversações de paz diretas entre as duas partes desde 2022.

Na rede social Truth Social, o presidente norte-americano, anunciou que ia telefonar aos líderes na segunda-feira de manhã.