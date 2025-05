Vaticano pode ser palco de conversações de paz entre Rússia e Ucrânia

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse este sábado que o Vaticano poderá ser local para conversações de paz entre Rússia e Ucrânia, depois de o Papa ter prometido "todos os esforços" para ajudar a acabar com a guerra.

Em declarações aos jornalistas em Roma, antes de se encontrar com o cardeal Matteo Zuppi, atual presidente da Conferência Episcopal Italiana, Rubio disse que iria discutir as possíveis formas de ajuda do Vaticano, "o estado das conversações, as atualizações (...) e o caminho a seguir".

Questionado sobre se o Vaticano poderia ser um mediador de paz, Rubio respondeu: "Não lhe chamaria mediador, mas (...) é um sítio onde ambas as partes se sentiriam confortáveis em ir".

"Portanto, falaremos sobre tudo isso e, obviamente, estaremos sempre gratos ao Vaticano pela sua disponibilidade para desempenhar este papel construtivo e positivo", disse Rubio, na Embaixada dos Estados Unidos da América em Roma.

O Vaticano tem uma tradição de neutralidade diplomática e há muito que vinha a oferecer os seus serviços para tentar facilitar as conversações, mas viu-se marginalizado durante a guerra total, que começou em 24 de fevereiro de 2022.