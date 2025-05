Zelensky reuniu-se com primeiro-ministro canadiano

"Estou grato pelo apoio do Canadá — valorizamos muito ter o Canadá como um verdadeiro amigo da Ucrânia. Discutimos o que é necessário para nos aproximarmos de uma paz duradoura", lê-se numa mensagem partilhada pelas 19:45 de hoje na conta oficial de Zelensky na rede social X, antigo Twitter.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, encontrou-se pela primeira vez como o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, anunciou o próprio, sem, no entanto, precisar onde decorreu o "bom" encontro.

O presidente ucraniano defende que "a prioridade principal é pressionar a Rússia de forma a forçar medidas concretas para pôr fim à guerra" e revela que falou com Mark Carney, "em detalhe, sobre que sanções podem ser eficazes — incluindo sanções secundárias, medidas relacionadas com a energia e sanções contra a frota paralela russa".

"Também discutimos a cooperação em matéria de defesa e o desenvolvimento da 'Coligação dos Dispostos' [que inclui os países que prometeram apoio reforçado à Ucrânia contra a agressão russa]", lê-se ainda na publicação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O texto, no qual Zelensky se mostra "agradecido pelo convite para participar na próxima reunião do G7", é acompanhado por fotografias que comprovam o encontro com o primeiro-ministro canadiano.

"Estamos ansiosos por receber o primeiro-ministro na Ucrânia", lê-se no final da publicação.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).