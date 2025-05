Áustria vence a Eurovisão. Portugal fica em 21.º lugar

A Áustria venceu este sábado o 69.º Festival Eurovisão da Canção, a decorrer em Basileia, na Suíça, com o tema “‘Wasted Love’”, interpretado por JJ, numa edição em que Portugal conseguiu o 21.º lugar.

A canção vencedora somou 436 pontos. Já Portugal ficou-se pelos 50 pontos.



A música vencedora foi escrita pelo próprio JJ em conjunto com Teodora Špirić e Thomas Turner.



Johannes Pietsch, com o nome artístico JJ, é um contratenor que nasceu em Viena e cresceu no Dubai. Alcançou a fama em 2021, ao participar no programa de talentos austríaco Starmania , tendo chegado à final.

Esta é a 3.ª vitória da Áustria no concurso. A primeira foi em 1966, com ‘Merci, Chérie’, de Udo Jürgens, e a segunda em 2014, com ‘Rise Like a Phoenix’, de Conchita Wurst.

Portugal, que esteve representado pelos Napa, com a canção “Deslocado”, ficou em 21.º lugar.

A canção portuguesa recebeu 37 pontos (do Azerbaijão, Países Baixos, Eslovénia, São Marino, Ucrânia, Chéquia, Albânia, Lituânia e Suíça), e apenas 13 do televoto.