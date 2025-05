Conselho de Segurança da ONU condena escalada da violência na Líbia

"Os membros do Conselho de Segurança (CS) manifestaram a sua profunda preocupação com a escalada da violência em Tripoli nos últimos dias, com relatos de vítimas civis", "exortaram todas as partes a proteger os civis [e] exigiram que os responsáveis por ataques contra civis sejam responsabilizados", lê-se num comunicado da ONU.

O Conselho saudou também "os relatórios sobre as tréguas acordadas", exigindo que sejam respeitadas "incondicionalmente" e que se avance para "um cessar-fogo permanente".

O CS reiterou o seu "firme empenhamento" num "processo político inclusivo, liderado e controlado pela Líbia" e apoiado pela ONU, que conduza à "unificação de todas as instituições, incluindo as instituições militares e de segurança".

Na mesma linha, o organismo reafirmou "o seu respeito pela soberania, independência, integridade territorial e unidade nacional da Líbia" e elogiou os esforços da Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (UNSMIL), sublinhando "a importância de avançar urgentemente para alcançar uma paz duradoura, estabilidade e segurança para o povo líbio".

A declaração surge depois de a própria UNSMIL ter apelado ao governo líbio em Tripoli para proteger em permanência os manifestantes que saíram à rua para exigir a demissão do primeiro-ministro Abdul Hamid Dbeibé.