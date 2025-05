Israel emite aviso de evacuação para sul de Gaza antes de "forte ataque"

"A todos os residentes da Faixa de Gaza nas zonas de al-Qarara, município de al-Salqah, a sul de Deir al-Balah, e nos bairros de al-Jafarawi, al-Sawar, Abu Hadeb e al-Satr, este é um aviso final antes do ataque" , escreveu um porta-voz do Exército israelita nas redes sociais.

O Ministério da Saúde do Governo do Hamas na Faixa(...)

O diretor-geral do Ministério da Saúde na Faixa Gaza, Munir al-Barsh, indicou que pelo menos 153 pessoas morreram nas últimas 24 horas devido aos ataques israelitas, no que descreveu como "uma das escaladas mais violentas" desde o início da guerra, em outubro de 2023.

As novas operações decorrem após uma intensa campanha militar realizada na semana passada, que envolveu ataques contra mais de 670 alvos do grupo islamita palestiniano Hamas em todo o território, segundo o Exército.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse este domingo que está aberto a um acordo para interromper a ofensiva em curso, desde que implique a retirada do Hamas e a libertação dos reféns mantidos pelo grupo palestiniano.

"A equipa de negociação em Doha está a trabalhar para esgotar todas as possibilidades de um acordo", segundo o gabinete de Netanyahu, "quer dentro da estrutura do plano [proposto pelo enviado norte-americano Steve] Witkoff, quer dentro da estrutura do fim dos combates, que incluiria a libertação de todos os reféns, o exílio dos terroristas do Hamas e o desarmamento de Gaza".

O Hamas disse hoje por seu lado que só aceitará um acordo que leve ao fim da guerra na Faixa de Gaza, numa fase em que uma equipa de negociação israelita se encontra no Qatar para discutir com os mediadores internacionais uma trégua."Estamos a negociar o fim da guerra, nada mais", declarou Basem Naim, membro do gabinete político do Hamas, à agência EFE.

Israel bloqueia desde 2 de março o acesso da ajuda humanitária na Faixa de Gaza, dias antes de ter quebrado o cessar-fogo que estava em vigor há cerca de dois meses.

A 5 de maio, Israel anunciou um plano de conquista do território palestiniano, que inclui uma deslocação em massa da população, suscitando palavras de condenação em todo o mundo.