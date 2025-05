Israel vai permitir entrada de ajuda humanitária limitada em Gaza

Israel vai permitir a entrada de uma quantidade limitada de ajuda humanitária em Gaza, após um bloqueio de quase três meses, para evitar uma "crise de fome", anunciou este domingo o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

"Israel autorizará a entrada de uma quantidade básica de alimentos destinados à população, a fim de evitar o desenvolvimento da fome na Faixa de Gaza sitiada", lê-se num comunicado divulgado pelo gabinete de Benjamin Netanyahu, citado pela Agência France Presse.

A decisão foi tomada "por recomendação das Forças de Defesa de Israel e devido à necessidade operacional de permitir a expansão dos combates para derrotar o Hamas".

De acordo com a agência EuropaPresse, a imprensa israelita atribui a decisão à crescente pressão internacional, em particular dos Estados Unidos da América (EUA), citando fontes que referem que a ajuda será canalizada através de agências internacionais como o Programa Alimentar Mundial ou Organizações Não Governamentais como a World Central Kitchen, até que o sistema criado por Israel e pelos EUA esteja operacional no final deste mês.

O exército israelita anunciou este domigo "operações terrestres extensas no norte e no sul da Faixa de Gaza", onde pelo menos 50 palestinianos, entre os quais crianças, foram mortos em novos bombardeamentos, segundo os serviços de emergência.

Entretanto, Israel emitiu um aviso de evacuação para várias áreas no sul da Faixa de Gaza, antes do "forte ataque".

No sábado, Israel tinha intensificado a ofensiva em Gaza, alegando ter como objetivo a libertação de reféns israelitas detidos pelo Hamas e a derrota do movimento islamita palestiniano.

As novas operações decorrem após uma intensa campanha militar realizada na semana passada, que envolveu ataques contra mais de 670 alvos do Hamas em todo o território, segundo o Exército.

As autoridades palestinianas condenaram a intensificação das operações de combate israelitas, indicando centenas de civis mortos nos últimos dias e ataques diretos a unidades hospitalares.

O primeiro-ministro israelita disse este domingo estar aberto a um acordo para interromper a ofensiva em curso, desde que implique a retirada do Hamas e a libertação dos reféns mantidos pelo grupo palestiniano.

O Hamas por seu lado fez saber que só aceitará um acordo que leve ao fim da guerra na Faixa de Gaza, numa fase em que uma equipa de negociação israelita se encontra no Qatar para discutir com os mediadores internacionais uma trégua.

Israel bloqueia desde 02 de março o acesso da ajuda humanitária na Faixa de Gaza, dias antes de ter quebrado o cessar-fogo que estava em vigor há cerca de dois meses.

Em 05 de maio, Israel anunciou um plano de conquista do território palestiniano, que inclui uma deslocação em massa da população, suscitando palavras de condenação em todo o mundo.

O conflito foi desencadeado pelos ataques liderados pelo grupo islamita palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, onde fez cerca de 1.200 mortos, na maioria civis, e mais de duas centenas de reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 53 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de milhares de pessoas.

As partes mantêm canais de negociação com os mediadores internacionais para uma nova suspensão das hostilidades e a libertação dos reféns ainda em posse do Hamas, mas não chegaram a acordo.