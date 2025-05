Nova Iorque. Navio mexicano bate na Ponte de Brooklyn e faz dois mortos

Um navio-escola da Armada mexicana, com cerca de 277 pessoas a bordo colidiu no sábado com a parte inferior da ponte de Brooklyn, em Nova Iorque “No início desta noite, o grande navio da Marinha mexicana Cuauhtemoc perdeu potência e colidiu com a ponte de Brooklyn”, publicou o perfeito de Nova York na rede social X. Eric Adams acrescenta que 19 das 277 pessoas a bordo ficaram feridas, duas delas em estado crítico, enquanto “outras duas, infelizmente, morreram em consequência dos ferimentos”.

Imagens registadas por testemunhas e partilhadas nas redes sociais, indicam que os três mastros do navio partiram-se, um a seguir ao outro, à medida que foram embatendo na ponte, com o navio a navegar de ré. “Durante a manobra de partida do veleiro Cuauhtémoc, em Nova Iorque, ocorreu um contratempo com a ponte de Brooklyn, que causou danos no navio de treino, impedindo, por enquanto, a continuação do cruzeiro de treino”, informou o Ministério da Marinha do México (SERMAR), numa publicação na sua conta oficial na rede social X.