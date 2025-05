Quatro líderes europeus planeiam falar com Trump antes do telefonema a Putin

O chanceler alemão, Friedrich Merz, disse este domingo que pretende, juntamente com os líderes da Grã-Bretanha, França e Polónia, falar com Donald Trump antes da chamada planeada do presidente norte-americano ao presidente russo, Vladimir Putin, na segunda-feira.

Merz disse que discutiu o assunto com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, com quem esteve no Vaticano, para assitir à missa inaugural do Papa Leão XIV.

Merz disse que também conversou longamente, no Vaticano, com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

"Falei com Marco Rubio, incluindo sobre a chamada de amanhã. Concordámos em voltar a falar com os quatro líderes estaduais e o presidente dos EUA em preparação para esta conversa (com Putin)", disse Merz aos jornalistas.