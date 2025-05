Vários feridos após ataque com faca perto de Leipzig

Um homem apunhalou com uma faca várias pessoas, entre as quais crianças, em Halle, perto da cidade alemã de Leipzig, no leste do país, informou o jornal Mitteldeutsche.

Segundo um porta-voz da polícia, citado pela agência de notícias espanhola Efe, há pelo menos três pessoas feridas.

O jornal Bild refere que entre os feridos está uma menina de 12 anos.

O suspeito foi localizado num prédio de apartamentos, tendo sido depois detido.

Uma testemunha que presenciou o incidente disse ao jornal Mitteldeutsche que tinha visto um homem a esfaquear, com uma faca de grandes dimensões, várias crianças sentadas à entrada de uma casa.

De acordo com o jornal Bild, antes do ataque, ocorrido pelas 16h30 (17h30 em Lisboa), houve uma discussão no prédio de apartamentos.

O ataque ocorreu depois de um outro, na noite de sábado, em Bielefeld, no oeste de Alemanha, em que um homem feriu com um objeto cortante pelo menos cinco pessoas à porta de um bar.

O homem está em fuga e do ataque resultaram quatro vítimas com ferimentos graves, segundo a polícia.

Junto ao local do crime foram encontradas várias facas, além de um saco abandonado pelo presumível autor do ataque, com documentos de identidade e uma garrafa com um líquido desconhecido com cheiro a gasolina.