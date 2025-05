Von der Leyen e J. D. Vance estão reunidos em Roma para discutir relações e tarifas

A presidente da Comissão Europeia está reunida com o vice-presidente dos Estados Unidos da América (EUA) em Roma, capital de Itália, para discutir as relações comerciais e diplomáticas, abaladas desde que Trump ameaçou o bloco comunitário com tarifas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Fonte da Comissão Europeia confirmou à Lusa que Ursula von der Leyen se encontrou com J. D. Vance às 15h30 locais (14h30 de Lisboa) e que a reunião foi organizada pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, no Palazzo Chigi.

A mesma fonte referiu que estão a ser discutidas "as relações entre a União Europeia e os EUA e outras questões globais".

A relação entre os 27 países do bloco político-económico do qual Portugal faz parte e a Casa Branca ficaram "tremidas" desde que o Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou aplicar tarifas às importações provenientes da União Europeia.

O bloco comunitário tem apelado a uma postura de "tarifas zero", mas advertiu que responderia de igual modo se Trump concretizasse a ameaça.