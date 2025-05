Biden agradece mensagens de apoio após diagnóstico de cancro

O gabinete do ex-Presidente democrata anunciou no domingo que lhe tinha sido diagnosticada uma forma agressiva de cancro da próstata com metástases ósseas, explicando que este caso tem uma pontuação de 9 na escala de Gleason, que avalia a agressividade dos cancros da próstata numa progressão até 10.

Muitas mensagens de apoio chegaram depois de o diagnóstico ter sido anunciado, incluindo do atual Presidente, Donald Trump.

O líder republicano disse no domingo estar triste com a notícia do cancro do seu antecessor, a quem desejou "uma recuperação rápida e bem-sucedida".

Joe Biden deixou o cargo de Presidente em janeiro, depois de ter desistido da corrida à Casa Branca no verão passado devido a preocupações com a sua saúde.

Um livro de investigação deverá ser publicado na terça-feira, detalhando o seu lento declínio físico e cognitivo ao longo do seu mandato.