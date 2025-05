Papa Leão XIV recebe JD Vance “em clima cordial”

O Papa recebeu esta segunda-feira em audiência o Vice-Presidente dos Estados Unidos da América, James David Vance, que se reuniu posteriormente, com o Secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, Paul Richard Gallagher,

Num breve comunicado da Santa Sé é referido que o encontro decorreu “em clima cordial”

Os detalhes da conversa a sós não foram divulgados, nem sequer pelo porta-voz de Vance.

As fotos publicadas pelo Vaticano revelam apenas o momento da troca de presentes e os cumprimentos já com a delegação dos EUA na biblioteca.

O comunicado, no entanto, revela que "durante os cordiais debates na Secretaria de Estado, renovou-se a satisfação pelas boas relações bilaterais e concentrou-se a atenção na colaboração entre a Igreja e o Estado, bem como em algumas questões de especial relevância para a vida eclesial e a liberdade religiosa”.

Nação menos importante, foi a troca de opiniões "sobre algumas questões pertinentes aos assuntos internacionais atuais, na esperança de respeito pelo direito humanitário e pelo direito internacional nas áreas de conflito e de uma solução negociada entre as partes envolvidas”.

O vice-presidente dos Estados Unidos da América esteve presente, no domingo, na missa que assinalou o início do ministério petrino de Leão XIV.