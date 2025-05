Presidenciais na Polónia. Trzaskowski vence por pouco e vai à segunda volta com Nawrocki

O presidente da Câmara de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, apoiado pelo primeiro-ministro, Donald Tusk, e o conservador Karol Nawrocki vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais na Polónia, marcadas para dia 1 de junho.

Segundo os resultados quase definitivos divulgados pela comissão eleitoral (PKW) na madrugada desta segunda-feira, Trzaskowski, apoiado pela força política dominante no Governo polaco, ficou à frente de Nawrocki, independente que conta com o apoio do partido populista de direita Lei e Justiça (PiS).

De acordo com a Reuters, a comissão eleitoral publicou dados de 99,7% dos distritos eleitorais por província, mas não divulgou o resultado global.

Os dados mostram, no entanto, Trzaskowski e Nawrocki bem à frente dos outros candidatos em 13 das 16 províncias.

Uma sondagem realizada no domingo, após o encerramento da primeira volta, revelou que Trzaskowski ficou em primeiro lugar com 31,2% dos votos, à frente de Nawrocki, que obteve 29,7%.

Quem vencer as eleições a 1 de junho vai suceder ao conservador Andrzej Duda, que atingiu o limite de mandatos.