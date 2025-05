Putin. Conversa com Trump sobre a Ucrânia foi "útil"

Donald Trump e Vladimir Putin falaram ao telefone, esta segunda-feira, durante cerca de duas horas.

De acordo com a agência estatal russa RIA Novosti, o Presidente russo descreveu a conversa, cujo principal tema foi a guerra na Ucrânia, como “informativa, franca e muito útil”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A agência russa Interfax avançou ainda que Vladimir Putin defendeu que as causas do conflito devem ser eliminadas. Entre essas causas, o Kremlin insiste na substituição do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por um governo alinhado com Moscovo, bem como na anexação formal de cinco regiões ucranianas à Federação Russa.

Fontes da "Reuters" indicaram que Trump falou com Zelensky antes da conversa com Putin, contrariando o plano inicialmente anunciado, que previa primeiro o contacto com o líder russo.

Antes da chamada telefónica, o senador norte-americano J.D. Vance admitiu que os Estados Unidos poderão retirar-se das negociações caso a Rússia não demonstre abertura para o processo de paz.

“Se a Rússia não estiver disposta a envolver-se, eventualmente os EUA terão de dizer que esta não é a nossa guerra”, afirmou Vance, numa declaração feita no Vaticano antes de ser recebido pelo papa Leão XIV.

“Acho que o presidente vai dizer ao presidente Putin: ‘Você está a falar a sério?’”, acrescentou.