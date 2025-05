Putin. Conversa com Trump sobre a Ucrânia foi "útil"

Em atualização

Foi uma conversa "útil". Foi assim que o Presidente russo se referiu ao telefonema que manteve, segunda-feira à tarde, com Donald Trump. Os dois chefes de Estado discutiram a guerra na Ucrânia e uma potencial saída para o conflito armado.

"Em geral, estamos no bom caminho", diz Putin, referindo-se a uma resolução do conflito, segundo a imprensa russa. O Presidente russo diz ainda o cessar-fogo é "possível" assim que forem estabelecidos acordos, mas, para já, não se conhecem mais detalhes do que eles poderão significar.