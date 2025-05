Zelensky admite encontro com a Rússia na Turquia, Suíça ou Vaticano

O presidente ucraniano disse esta segunda-feira estar a considerar uma reunião com a Rússia, mas nas negociações também vão ter que se sentar à mesa Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido.

Volodymyr Zelensky admite que o encontro pode ter lugar na Turquia, na Suíça ou no Vaticano, isto depois de Donald Trump ter estado ao telefone com Vladimir Putin, garantindo que Moscovo e Kiev vão avançar de imediato com negociações para um cessar-fogo.

Depois de uma conversa com líderes europeus, Donald Trump foi até às redes sociais referir que o Papa Leão XIV está interessado em receber negociações entre Rússia e Ucrânia no Vaticano, com a primeira-ministra a considerar um encontro como "positivo" e o Vaticano a não confirmar.

"O Vaticano, representado pelo Papa, indica que seria muito interessante receber as negociações", escreveu Trump.

Já Meloni refere que existe "trabalho a ser feito" para iniciar negociações que levem a um cessar-fogo "o mais cedo possível". "Nesse sentido, a predisposição do Santo Padre para receber as negociações no Vaticano foi considerada positiva. A Itália está pronta para fazer a sua parte para facilitar os contactos e trabalhar pela paz", indicou a chefe de Governo italiana em comunicado.

Nas conversas com Donald Trump estiveram, além de Meloni, o presidente ucraniano, o presidente francês, Emmmanuel Macron e o chanceler alemão Friedich Merz, após o presidente norte-americano ter falado com Vladimir Putin.

O Papa Leão XIV foi eleito há duas semanas e é o primeiro Santo Padre norte-americano da Igreja Católica.