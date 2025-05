Ajuda humanitária em Gaza não começou a ser distribuída, garante a ONU

A prometida ajuda alimentar ainda não começou a ser distribuída na Faixa de Gaza, garantem as Nações Unidas.

Um dia depois de Israel ter anunciado que as entregas humanitárias iam ser retomadas, ainda que de forma limitada, após um bloqueio de 11 semanas na fronteira com o enclave palestiniano, milhares de pessoas continuam à espera de apoio alimentar. Ao mesmo tempo, Israel deu início a uma "extensa" operação militar extensa, que tem como objetivo controlar a totalidade do território.

O porta-voz Stephane Dujarric da ONU afirmou que quatro camiões de comida para bebés foram deixados no lado palestiniano da fronteira na segunda-feira. Um bem fundamental, numa altura em que se receia a morte, por falta de assistência e de alimentos, de 14 mil bebés.