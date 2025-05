EUA avisam que Síria pode estar a poucas semanas de uma guerra civil

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, avisou esta terça-feira que a Síria pode estar a semanas de uma "guerra civil em grande escala", dias depois de se ter reunido com líderes do regime de transição.

"Na verdade, acreditamos que, francamente, a autoridade de transição, dados os desafios que enfrenta, está a semanas, se não meses, de um possível colapso e de uma guerra civil em grande escala, o que significa a desintegração do país", disse Rubio, perante o Comité de Relações Externas do Senado.

O comentário do chefe da diplomacia norte-americana surge após uma série de ataques sangrentos contra as minorias alauitas e drusas na Síria, onde combatentes islamitas derrubaram o regime do ex-Presidente Bashar al-Assad em dezembro.