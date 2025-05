EUA limita acesso às vacinas covid-19 a maiores de 65 anos e pessoas em risco

Esta mudança na política de vacinação destina-se a alinhar as diretivas norte-americanas com as de outros grandes países desenvolvidos, como os Estados-membros da UE, justificaram dois responsáveis da Agência Norte-Americana do Medicamento (FDA), Marty Makary e Vinayak Prasad, num editorial publicado numa revista especializada.

"Enquanto todos os outros países ricos restringiam as recomendações de vacinação aos adultos mais velhos (em geral, pessoas com mais de 65 anos), ou a pessoas com elevado risco de desenvolver uma forma grave de covid-19, os Estados Unidos adotaram uma abordagem uniforme para todos os grupos etários", referiram no texto, publicado na revista médica New England Journal of Medicine.

A FDA passará agora a recomendar a vacinação contra a covid-19 apenas a pessoas com 65 anos ou mais, ou pessoas com idades entre 6 meses e 64 anos com pelo menos um fator de risco de desenvolver uma forma grave da doença.

A definição desses fatores de risco é, no entanto, muito abrangente e vai desde a asma à sida, passando pela diabetes, obesidade e esquizofrenia ou ainda tabagismo e falta de atividade física.

Outra novidade é que a FDA vai pedir às empresas farmacêuticas que realizem ensaios clínicos sobre os benefícios das vacinas em pessoas saudáveis com menos de 65 anos, referiram os responsáveis, mencionando a possibilidade de o grupo de controlo receber uma solução salina como placebo.