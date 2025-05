Filho de influencer americana morre na sequência de afogamento

Trigg Kisser, o filho mais velho da influencer americana Emilie Kiser, foi encontrado inconsciente na piscina de casa. O acidente ocorreu no dia 12 de maio, em Chandler, Arizona, informação que foi confirmada no domingo pelas autoridades locais.

Depois de ser encontrado e retirado da água, a criança, de apenas três anos, recebeu manobras de reanimação por parte das autoridades, sendo depois transportada de helicóptero para o Phoenix Children’s Hospital. Trigg ficou internado até domingo, dia em que acabou por morrer.

Emilie Kiser, de 26 anos, é uma influencer conhecida por partilhar conteúdos do seu quotidiano nas redes sociais. Conta com mais de 3,6 milhões de seguidores no Tiktok, e um milhão no Instagram. Desde o dia do acidente, Emilie e o marido, Brandy Kiser, deixaram de partilhar nas redes sociais, o que deixou os fãs preocupados e a suspeitar de que algo teria acontecido.

As autoridades locais confirmaram que o caso está sob investigação, mas optaram por não divulgar mais informações, respeitando a privacidade da família. "Os nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com a família e entes queridos da criança neste momento inimaginável. Por respeito à privacidade da família, não divulgaremos detalhes adicionais até que a investigação esteja encerrada", declarou Sonu Wasu, porta-voz do Departamento de Polícia de Chandler.

Emilie e Brandy foram pais pela primeira vez em 2021, e em setembro de 2024 anunciaram que estavam à espera do segundo filho, Theodore, que nasceu a 29 de março deste ano.