Netanyahu defende que o exército israelita é o mais moral do mundo

O primeiro-ministro israelita disse que o exército israelita é o mais moral do mundo, depois de o líder do Partido Democrata, de esquerda, ter dito que Israel está a caminho de se tornar um Estado pária.

"As forças de defesa de Israel são o exército mais moral do mundo, e os nossos soldados estão a lutar pela nossa própria existência. Condeno veementemente a incitação selvagem de Yair Golan contra os nossos heroicos soldados e o Estado de Israel", lê-se no comunicado divulgado pelo seu gabinete na segunda-feira.

Yair Golan, líder dos principais grupos de esquerda israelitas, afirmou em entrevista à Kan, a rádio pública israelita, na segunda-feira que um "Estado sensato não faz guerra contra civis, não mata bebés por diversão, nem estabelece metas como a expulsão de uma população".

"Golan, que incentiva o desafio e já comparou Israel aos nazis quando estava fardado, atingiu um novo nível ao afirmar que Israel 'mata bebés como passatempo'", continuou Benjamin Netanyahu na sua declaração.

Israel tem vindo a conduzir uma intensa campanha de bombardeamentos no âmbito da sua nova ofensiva terrestre, apelidada de "Carruagens de Gedeão", com a qual planeia tomar toda a Faixa de Gaza.

Os últimos bombardeamentos israelitas lançados hoje de madrugada contra o devastado enclave palestiniano tiraram a vida a 44 pessoas, de acordo com o último balanço da Defesa Civil, organismo controlado pelo Hamas.