Trump anuncia planos para a Golden Dome, capaz de intercetar mísseis "até do espaço"

"Grande e linda medida". Foi assim que Donald Trump descreveu o sistema de defesa anti-mísseis futurista dos Estados Unidos que foi chamado de "Golden Dome", ou "Cúpula Dourada", e que terá um investimento inicial de 25 mil milhões de dólares - ou cerca de 22,2 mil milhões de euros.

O projeto, que deverá ficar operacional até ao fim do seu mandato, ou seja, até início de 2029, deverá ter um custo total de 175 mil milhões de dólares (155 milhões de euros) ao longo do tempo.

"O projeto para a Cúpula Dourada vai integrar-se nas nossas capacidades de defesa já existentes e deverá estar totalmente operacional antes do final do meu mandato", afirmou Trump, em declarações na Sala Oval da Casa Branca, em Washington D.C. "Assim que estiver construída, será capaz de intercetar mísseis, mesmo que sejam lançados do outro lado do mundo, mesmo que sejam lançados do espaço", concluiu.

O anúncio da Golden Dome foi inicialmente feito nos primeiros sete dias de mandato de Trump, que indicou que o sistema de "nova geração" irá defender os Estados Unidos de ataques por ar, terra e mar, incluindo sensores e intercetores no espaço. O presidente norte-americano explicou ainda que o Canadá pediu para fazer parte do sistema.

O sistema é parcialmente inspirado na Cúpula de Ferro de Israel, que o país tem usado para intercetar mísseis desde 2011.

A Cúpula Dourada dos EUA será maior e mais preparada para diferentes ataques, incluindo armas hipersónicas, capazes de se moverem a uma velocidade maior que a velocidade do som. "A taxa de sucesso está muito perto de 100%", garantiu Trump.

O anúncio do presidente norte-americano lança assim o esforço dos EUA para adquirir mísseis, sensores e satélites para compor a Cúpula Dourada, com Trump a acrescentar que o Alasca vai estar envolvido no programa.