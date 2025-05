Assessor de antigo Presidente ucraniano baleado em Madrid

Um antigo político ucraniano foi morto a tiro na manhã desta quarta-feira à porta de uma escola em Madrid, Espanha. Andrii Portnov foi assessor e um dos principais conselheiros de Viktor Yanukovich, o presidente ucraniano deposto na revolução Euromaidan.

Segundo a imprensa espanhola, a polícia recebeu uma chamada às 9h15 de Madrid (08h15 em Portugal) a alertar para tiros à porta da American School of Madrid, uma escola de elite em Pozuelo de Alarcón, nos arredores da capital espanhola. A informação foi confirmada pela Reuters junto da polícia madrilena que, no entanto, não avançou a identidade da vítima.

Portnov teria acabado de deixar os filhos no colégio e preparava-se para entrar num Mercedes quando foi atingido por cinco tiros. A polícia espanhola acredita que duas ou três pessoas terão estado envolvidas no homicídio, mas não foi ainda feita qualquer detenção, de acordo com o El País.

Portnov foi um dos principais conselheiros do antigo Presidente ucraniano Viktor Yanukovich, que saiu do poder em 2014, na sequência dos protestos e da revolução Euromaidan. Era alvo de várias investigações por suspeitas de corrupção na Ucrânia e chegou a ser investigado por "traição" devido ao seu envolvimento no processo de anexação da Crimeia pela Rússia, em 2014, mas o caso acabou por ser arquivado.

Desde 2021 que o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a Portnov, acusando-o de manter "extensas ligações ao aparelho judicial e das forças de segurança através de subornos".

Desde a invasão russa da Ucrânia em Fevereiro de 2022, ocorreram vários crimes envolvendo pessoas influentes russas e ucranianas em Espanha, país que acolhe comunidades significativas de expatriados de ambas as nações.

Em novembro e dezembro de 2022, seis cartas-bomba foram enviadas a alvos em Espanha, incluindo ao primeiro-ministro Pedro Sánchez, à embaixada da Ucrânia em Madrid, a departamentos governamentais, a uma empresa de satélites da União Europeia e à embaixada dos EUA.

Um reformado espanhol de 76 anos, cujas pesquisas nas redes sociais sugeriam simpatia pela Rússia, foi condenado pelos ataques.

Em abril de 2022, um empresário russo ligado à empresa de gás Novatek foi encontrado morto, num aparente suicídio, juntamente com a esposa e a filha, ambas com ferimentos de faca.

Em fevereiro de 2024, um piloto russo que desertou para a Ucrânia com o seu helicóptero foi encontrado morto com múltiplos ferimentos de bala no parque de estacionamento do prédio onde vivia, perto de Alicante.