Deportações nos EUA. Juiz diz que Trump violou ordem judicial

Numa audiência de emergência que convocou para tratar de relatos de que imigrantes tinham sido enviados para o Sudão do Sul, o juiz Brian Murphy, em Boston, disse que os oito imigrantes a bordo do avião não tiveram uma oportunidade significativa de objetar que a deportação poderia colocá-los em perigo.

A administração Trump violou uma ordem judicial sobre deportações de migrantes para países terceiros com um voo ligado ao Sudão do Sul, afirmou esta quarta-feira um juiz federal.

O grupo foi levado de avião para fora dos Estados Unidos poucas horas depois de ter sido notificado, não tendo tido oportunidade de contactar advogados que pudessem objetar em tribunal.

"Ameaças à segurança nacional"

Os advogados do Governo argumentaram que os homens tinham um historial com o sistema de imigração, o que lhes dava oportunidades anteriores de expressar o medo de serem deportados para um país fora do seu país de origem, adiantando ainda que as autoridades de imigração podem ter entendido mal a ordem porque o juiz não especificou o tempo necessário entre a notificação e a deportação.

Os países de origem dos imigrantes - Cuba, Laos, México, Myanmar, Vietname e Sudão do Sul - não os aceitaram de volta, de acordo com Todd Lyons, o diretor interino do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE, na sigla inglesa), que falou aos jornalistas em Washington pouco antes da audiência em tribunal.

Mais tarde, disse que os imigrantes vinham de países que muitas vezes não aceitam todos os seus cidadãos deportados ou que tinham outras situações que impediam o seu regresso a casa.