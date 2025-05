Israel está a preparar um ataque às instalações nucleares no Irão, alertam os EUA

Os serviços secretos norte-americanos detetaram mobilizações que sugerem um ataque iminente de Israel às instalações nucleares iranianas, numa altura em que decorrem negociações entre Teerão e os Estados Unidos para travar o enriquecimento de urânio. A notícia foi avançada pela CNN Internacional que cita várias fontes norte-americanas familiarizadas com o caso.

Não é ainda claro se os líderes israelitas já tomaram uma decisão final sobre o ataque e parece haver discordância no seio do Administração Trump sobre se Telavive irá mesmo por levar a cabo esses ataques, acrescentou a mesma cadeia televisiva.

A Reuters ainda não conseguiu confirmar estes relatos. Ainda assim, as desconfianças de um ataque iminente de Israel ao Irão contribuíram para um aumento dos preços do petróleo em mais de 1%, devido à preocupação, entretanto instalada, de que um ataque desta natureza poderia perturbar as exportações iranianas.

O Conselho de Segurança Nacional não respondeu a um pedido de comentário. A Embaixada de Israel em Washington, o gabinete do primeiro-ministro israelita e o exército israelita também não fizeram quaisquer comentários.

Uma fonte familiarizada com os serviços secretos, citada pela CNN, afirmou que a probabilidade de um ataque israelita a uma instalação nuclear iraniana "aumentou significativamente nos últimos meses".

A mesma fonte acrescentou que a possibilidade de um ataque seria mais provável se os EUA chegassem a um acordo com o Irão que não eliminasse todo o urânio do país. A administração do Presidente norte-americano Donald Trump tem estado a protagonizar negociações com o Irão com vista a alcançar um acordo diplomático sobre o seu programa nuclear.

As novas informações, no entanto, baseiam-se nas comunicações públicas e privadas de altos funcionários israelitas, bem como na interceção de comunicações israelitas e observações de movimentos militares que parecem sugerir um ataque iminente.

A CNN citou duas fontes que afirmam que, entre os militares, os preparativos que os EUA têm em curso incluem a mobilização de munições aéreas e a conclusão de um exercício aéreo.

Na terça-feira, o líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, afirmou que as exigências dos EUA para que Teerão deixe de enriquecer urânio são "excessivas e ultrajantes", noticiaram os meios de comunicação social estatais, expressando dúvidas quanto ao êxito das conversações sobre um novo acordo nuclear.