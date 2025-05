Ministro israelita avisa que nova ofensiva em Gaza ainda está no início

O ministro da Defesa israelita avisou esta quarta-feira que ainda está "no início" a operação em curso na Faixa de Gaza desde sábado, que já obrigou à deslocação de milhares de palestinianos no norte e sul do enclave.

"Estamos no início da manobra 'Carruagens de Gideão', que tem um duplo objetivo: libertar os homens e mulheres raptados e derrotar o Hamas em Gaza", disse Katz durante uma visita à base naval de Ashdod, cerca de 30 quilómetros a norte da fronteira com Gaza, segundo um comunicado divulgado hoje pelo ministério que lidera.

Durante a visita, Katz percorreu com a marinha a costa de Gaza, onde centenas de milhares de pessoas que fogem da operação militar de Israel se aglomeram nas praias de Mawasi, no sul, e no porto da cidade de Gaza, no norte.

Depois de visitar a sede do Shin Bet (agência de informação interna de Israel), o ministro da Defesa disse que o movimento islamita palestiniano Hamas estava a "planear como proceder":

"A única coisa que o Hamas está a fazer agora é sentar-se e atualizar os alvos nas comunidades perto da fronteira aqui no Estado de Israel", disse aos soldados na base naval.