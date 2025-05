Netanyahu disponível para cessar-fogo em Gaza que liberte últimos 20 reféns

"Se houver uma opção para um cessar-fogo temporário para libertar reféns, estaremos prontos", disse Benjamnin Netanyahu em conferência de imprensa em Jerusalém, na qual atualizou em 20 o número de reféns vivos, de um total de 58 , ainda em cativeiro do grupo islamita palestiniano Hamas.

Ao mesmo tempo, o chefe do Governo disse que, após a nova grande ofensiva militar lançada no passado fim de semana, "toda a Faixa de Gaza estará sob o controlo do Exército israelita".

Netanyahu advertiu, entretanto, ser preciso "evitar uma crise humanitária" para manter "a liberdade operacional de ação" dos militares israelitas, alegando que a intensificação dos ataques e as restrições à entrada de ajuda aos habitantes do território provocaram uma vaga de condenação internacional.