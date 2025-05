Papa confirma a Meloni disponibilidade para acolher conversações sobre a Ucrânia

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse esta terça-feira à noite que o Papa Leão XIV confirmou, durante uma conversa telefónica, que o Vaticano estava pronto para acolher as negociações de paz sobre a Ucrânia.

A comunicação do Governo italiano ocorreu "após o telefonema de segunda-feira com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outros líderes europeus, durante o qual a líder italiana foi solicitada a verificar a disponibilidade da Santa Sé para sediar as negociações".

O Papa confirmou a disponibilidade do Vaticano a Meloni para acolher as próximas conversações entre as partes e líder italiana "expressou a sua profunda gratidão pela abertura do Papa Leão XIV e pelo seu incessante empenhamento na paz".

O gabinete de Meloni acrescentou que a chefe do Governo manteve também hoje novas conversações com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenski, o Presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Friedrich Merz, o Presidente finlandês, Alexander Stubb, e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, em que concordaram manter uma "estreita coordenação" sobre os próximos passos para uma nova ronda de negociações com a Rússia.

Na segunda-feira a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, já tinha afirmado que o Papa Leão XIV tinha disponibilidade para acolher no Vaticano conversações entre Ucrânia e Rússia e que tinha sido bem aceite entre os aliados europeus e pelos Presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia.

Ainda na segunda-feira, após uma chamada telefónica com o Presidentes russo Vladimir Putin, o líder norte-americano Donald Trump falou com homólogos ucraniano, Volodymyr Zelensky e francês, Emmanuel Macron, e com a presidente da Comissão Europeia.

O objetivo da conversa telefónica entre estes líderes, acrescentou a chefe do Governo italiano, era "trabalhar para a abertura imediata de negociações entre as partes, o que poderia levar o mais rapidamente possível a um cessar-fogo e estabelecer as condições para uma paz justa e duradoura na Ucrânia".

Vladimir Putin afirmou na segunda-feira que o retomar das negociações com a Ucrânia "está no bom caminho", no final de um telefonema de mais de duas horas com Trump.

"Os contactos entre os participantes nas negociações de Istambul foram retomados, e isso permite-nos assumir que, em geral, estamos no bom caminho", disse Vladimir Putin aos jornalistas, depois do telefonema, numa referência aos encontros iniciados na passada semana, na Turquia.

O Papa Leão XIV, oficialmente empossado no domingo, ofereceu a sua mediação aos beligerantes de todo o mundo na semana passada, perante os representantes das Igrejas cristãs do Oriente.

"A Santa Sé está disponível para que os inimigos se encontrem e se olhem nos olhos, para que os povos possam redescobrir a esperança e a dignidade a que têm direito, a dignidade da paz", disse.

O Papa norte-americano deplorou a violência, apelando aos esforços para alcançar a paz, referindo em particular os numerosos conflitos no mundo, "da Terra Santa à Ucrânia, do Líbano à Síria, do Médio Oriente a Tigray", na Etiópia, "e no Cáucaso".

"Farei tudo o que estiver ao meu alcance para promover a paz", prometeu o novo Papa, que teve uma audiência no fim de semana com o vice-Presidente dos EUA, JD Vance.