Presidente sul-africano nega "genocídio branco" em reunião com Trump

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, negou esta quarta-feira na Casa Branca a expropriação de agricultores brancos na África do Sul, como acusou Donald Trump.

"Não, não, não, não, ninguém pode tirar terras", respondeu depois de o Presidente norte-americano o ter acusado, na Sala Oval da Casa Branca, de "autorizar" expropriações de agricultores brancos no seu país.

Ramaphosa reiterou ainda que não há "genocídio africâner" no seu país, e pediu-lhe que ouvisse o povo da África do Sul para se livrar dessa ideia.

O Presidente sul-africano respondia às acusações do anfitrião, que antes afirmara que queria "explicações" de Ramaphosa sobre a situação dos agricultores brancos na África do Sul, que descreveu como vítimas de genocídio.

"Em geral, são os agricultores brancos que estão a fugir da África do Sul, e isso é uma coisa muito triste de se ver. Espero que possamos ter uma explicação sobre isso, porque sei que não querem isso", disse Trump, com Ramaphosa sentado ao seu lado, na Sala Oval.

As autoridades sul-africanas reagiram com veemência à acusação de Trump sobre o alegado "genocídio", feito há semanas, e Ramaphosa procurou reunir-se com Trump com o objetivo de esclarecer o assunto e salvar a relação do seu país com os Estados Unidos.

As relações bilaterais estão no ponto mais baixo desde que a África do Sul eliminou o seu sistema de segregação racial 'apartheid', em 1994.

Trump mostrou hoje a Ramaphosa vídeos que visavam apoiar as acusações norte-americanas de que os agricultores brancos sul-africanos são vítimas de "genocídio".

O ambiente estava bastante descontraído na Sala Oval da Casa Branca quando, de repente, o Presidente norte-americano pediu que as luzes fossem desligadas antes de serem exibidos os vídeos num ecrã.