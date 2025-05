Tiros sobre diplomatas. Telavive lamenta "inconveniente", Governo chama embaixador de Israel em Portugal

Israel lamenta o incidente e o "inconveniente causado". A reação surge depois de ter sido noticiado que pelo menos um diplomata português e um brasileiro estavam entre uma delegação de embaixadores que foram alvo de disparos de aviso do exército israelita em Jenin, na Cisjordânia ocupada. O Governo de Luís Montenegro já convocou o embaixador israelita para uma audiência.

Em nota enviada à Renascença, a Embaixada de Israel em Portugal esclarece que esta quarta-feira “ocorreu uma entrada coordenada de uma delegação diplomática em Jenin", que deveria ter seguido uma rota aprovada fornecida aos membros da delegação. Além disso, lê-se no documento, a delegação foi instruída a não se desviar da rota "devido à área ser uma zona de combate ativa".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com uma investigação inicial, acrescenta a mesma fonte, "a delegação desviou-se da rota aprovada e entrou numa área onde não estava autorizada". Nessa altura, "soldados das IDF, que operavam na área, dispararam tiros de advertência para distanciá-los, não havendo relatos de feridos ou danos".

No final do incidente, "uma vez esclarecido que os indivíduos faziam parte de uma delegação diplomática", foi decidido contactar "imediatamente com representantes dos países relevantes", estando previstas "conversas pessoais com os diplomatas para atualizá-los sobre as conclusões do inquérito inicial".

Governo chama embaixador de Israel em Portugal

Entretanto, o Governo, que já condenou o ataque, chamou o embaixador de Israel em Portugal. Numa publicação na rede social X, o ministro Paulo Rangel disse estar solidário com o diplomata português que integrava a comitiva, garantindo que vai tomar as medidas diplomáticas adequadas.